Die Genehmigung der Gründungsurkunde ermöglicht es der Telcoin Digital Asset Bank, eine Brücke zwischen traditionellem Bankwesen und dezentralen Finanzen zu schlagen, einschließlich der Einführung von eUSD als erster von einer US-Bank ausgegebener Stablecoin.

Telcoin hat heute die endgültige Genehmigung seiner Satzung durch das Nebraska Department of Banking and Finance bekannt gegeben. Somit ist Telcoin in der Lage, die Telcoin Digital Asset Bank zu gründen, die erste Digital Asset Depository Institution in den Vereinigten Staaten. Mit dieser Banklizenz wird Telcoin zur ersten echten Blockchain-Bank, die US-Bankkonten direkt mit regulierten "Digital Cash"-Stablecoins verbindet. Das Flaggschiffprodukt eUSD wird der erste von einer Bank ausgegebene, blockchainbasierte US-Dollar-Stablecoin sein, der Verbrauchern sowie Unternehmen eine sichere und konforme Möglichkeit bietet, Digital Cash für Zahlungen, Überweisungen und Spareinlagen zu nutzen. Bemerkenswert ist, dass es sich zugleich um die erste Banklizenz handelt, die ausdrücklich die Verbindung von US-Verbrauchern mit DeFi autorisiert.

Telcoins eUSD und andere globale Digital Cash-Stablecoins stellen eine Evolution des Geldes dar, das programmierbar und interoperabel ist und sich nahtlos über die Blockchain und traditionelle Finanzwege bewegen lässt. Anders als unregulierte, Offshore- oder Nicht-Bank-Stablecoins ist eUSD vollständig durch US-Dollar-Einlagen und kurzfristige Staatsanleihen gedeckt, die in regulierten Reserven gehalten werden. Telcoin ist davon überzeugt, dass das Vertrauen, das durch die Regulierung einer Bank entsteht, sowohl die Akzeptanz bei Verbrauchern als auch die institutionelle Akzeptanz fördern wird, die notwendig ist, um Blockchain-gestützte Finanzdienstleistungen auf den breiteren Markt auszudehnen.

"Unsere Banklizenz ist ein historischer Meilenstein, nicht nur für Telcoin, sondern für das gesamte US-Bankensystem", sagte Paul Neuner, Gründer und CEO von Telcoin. "Wir beweisen, dass eine Bank Digital Cash verantwortungsvoll auf der Blockchain ausgeben und dabei vollständig im Einklang mit den US-Regulierungsbehörden agieren kann. eUSD bringt die Geschwindigkeit, Transparenz und Erschwinglichkeit der Blockchain in den Finanzalltag, sodass sie für jeden nutzbar ist."

Die Genehmigung fällt mit dem kürzlich verabschiedeten GENIUS Act zusammen, der lang erwartete bundesstaatliche Richtlinien für Stablecoins und digitale Assets schafft. Während andere Unternehmen der Blockchain-Branche anstreben, als nicht einlagenführende Trust-Charters zu operieren, bietet Telcoin eine Lösung für die von den Bundesaufsichtsbehörden geäußerten Bedenken hinsichtlich systemischer Risiken im Zusammenhang mit Stablecoins.

"Unserer Meinung nach geht es nicht darum, dass Stablecoins dem Bankensystem Geld entziehen, sondern vielmehr darum, die Technologie des Geldes, des Zahlungsverkehrs und des Bankwesens selbst aufzurüsten", erklärt Neuner. Er fügt hinzu, dass das native Transaktionsmedium der Bank ein regulierter, On-Chain-Digital-Dollar sei, der direkt mit US-Kontonummern verbunden ist. Die Bank ist mehr als nur ein Stablecoin-Emittent und plant, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, konforme Stablecoin-Renditeangebote zusammen mit einer Reihe von Einlagendienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden bereitzustellen.

Die Telcoin Digital Asset Bank beabsichtigt auch, regionalen Banken im ganzen Land bei der Anpassung an die sich entwickelnde Technologie zu unterstützen. "Es gibt fast 5.000 Banken in den USA, und nur die größten fünf Prozent davon werden in der Lage sein, digitale Assets intern zu handhaben", sagte Patrick Gerhart, President of Banking Operations bei Telcoin. "Wir freuen uns darauf, den anderen 95 Prozent der US-Banken dabei zu helfen, relevant zu bleiben und sich auf sichere und solide Weise mit Blockchain-basierten Finanzen zu verbinden."

Durch die Einordnung digitaler Assets in einen regulierten Bankrahmen schlägt die Telcoin Digital Asset Bank eine Brücke zwischen der 4-Billionen-US-Dollar-Blockchain-Ökonomie und dem traditionellen Finanzwesen. Sie erschließt damit das Potenzial der Technologie für das moderne Geldwesen, die Kapitalmärkte und das internetbasierte Finanzwesen. Dieses Modell zeigt, wie Digital Cash die Bilanzen regionaler Banken stärken, kleine Unternehmen fördern und Zahlungsprozesse im großen Maßstab modernisieren kann und setzt damit einen neuen Maßstab für die Interaktion zwischen Blockchain und Bankwesen.

"Wir arbeiten seit Jahren auf diesen Meilenstein hin, und nun dient die Telcoin Digital Asset Bank als Paradebeispiel dafür, wie Compliance und Innovation zusammenwirken können, um den Standard im Bankwesen zu erhöhen", fügt Neuner hinzu. "Auf globaler Ebene wird Telcoin zeigen, wie lokale Institutionen, nationale Regulierungsbehörden und internationale Innovatoren gemeinsam dafür sorgen können, dass Geld mit der Geschwindigkeit des Internets fließt."

Gouverneur Jim Pillen unterzeichnete die Gründungsurkunde heute im Nebraska State Capitol in Lincoln, wo im Jahr 2021 der Nebraska Financial Innovation Act Gesetz wurde. Diese Initiative, angeführt vom ehemaligen Sprecher des Repräsentantenhauses von Nebraska und heutigen US-Kongressabgeordneten Mike Flood, legte den Grundstein für die heutige Lizenzerteilung. Auch Kelly Lammers, Direktor des Nebraska Department of Banking and Finance, spielte eine entscheidende Rolle bei der Gründung der Digital Asset Depository Institution auf Grundlage des NFIA und rückte Nebraska ins Zentrum der nationalen Blockchain-Banking-Innovation.

ÜBER TELCOIN

Telcoin ist ein in 171 Ländern tätiges multinationales Fintech-Unternehmen, das das globale Finanzwesen durch die Verschmelzung von Blockchain-Technologie, Telekommunikation und Bankwesen revolutioniert. Die Telcoin Digital Asset Bank ist eine Digital Asset Depository Institution in Gründung mit einer Konzession des Nebraska Department of Banking and Finance. Sie wird eUSD ausgeben, den ersten regulierten, von einer Bank ausgegebenen US-Dollar-Stablecoin. Telcoin bietet sichere, selbstverwaltete Blockchain-Zahlungen und Bankdienstleistungen auf der ganzen Welt an, die von seiner eigenen dezentralen Finanzinfrastruktur unterstützt werden. Dieser konforme, bankenorientierte Ansatz nutzt das Potenzial der Blockchain, um die Art und Weise, wie die Welt im Internet mit Geld interagiert, neu zu definieren. Erfahren Sie mehr unter www.telco.in.

