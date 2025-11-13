EQS-News: pferdewetten.de AG
/ Schlagwort(e): Zwischenbericht/Konferenz
pferdewetten.de AG: Round Table Call am 17.11.2025
Düsseldorf, 13. November 2025
Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) lädt für den kommenden Montagvormittag, 17.11.2025 um 11:00 Uhr, zum Round Table Call ein.
Neben den Quartalszahlen (Q3 2025) wird der Vorstand über die aktuellen Entwicklungen berichten.
Die Anmeldung kann ab sofort über diesen Link erfolgen:
Kontakt
pferdewetten.de AG
Telefon: +49 (0) 211 781 782 10
E-Mail: ir@pferdewetten.de
13.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|pferdewetten.de AG
|Kaistr. 4
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2 11 / 7817820
|Fax:
|+49 (0)2 11 / 78178299
|E-Mail:
|verwaltung@pferdewetten.de
|Internet:
|www.pferdewetten.ag
|ISIN:
|DE000A2YN777
|WKN:
|A2YN77
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2228766
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2228766 13.11.2025 CET/CEST