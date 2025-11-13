HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Adesso mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe ein solides Quartal hinter sich und sei günstig bewertet, schrieb Wolfgang Specht in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht vom Mittwochnachmittag./rob/gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A0Z23Q5

