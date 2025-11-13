Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 13
|12/11/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(ShareClass)
|NAV per Share
Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|12/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|271962.12
|6.1804
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|12/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|83349650.00
|519669748.24
|6.2348
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|12/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19723892.33
|5.8011
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|12/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|270631.42
|6.1671
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|12/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19414377.00
|118588255.41
|6.1083
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|12/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1475079.34
|5.4075
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|12/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|253150975.66
|6.9912
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|12/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30755215.38
|6.0069
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|12/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|268886029.23
|5.1314
