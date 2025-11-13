VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 13
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-12
|NL0009272749
|3938777.000
|383135188.77
|97.2726
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-12
|NL0009272772
|513000.000
|37955309.35
|73.9870
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-12
|NL0009272780
|360000.000
|30977634.99
|86.0490
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-12
|NL0009690239
|8310404.000
|319217770.47
|38.4118
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-12
|NL0009690247
|2598390.000
|44974460.15
|17.3086
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-12
|NL0009690254
|2426537.000
|30372962.19
|12.5170
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-12
|NL0010273801
|2681000.000
|51423549.77
|19.1807
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-12
|NL0010731816
|858000.000
|74959662.58
|87.3656
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-12
|NL0011683594
|82300000.000
|3848202803.80
|46.7582
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-12
|NL0010408704
|30403010.000
|1119002838.62
|36.8057
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-12
|NL0009272764
|318000.000
|20187110.24
|63.4815
