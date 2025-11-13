(Korrigiert wird das Jahresplus im ersten Satz. Es lag in der Spitze bei fast 34 rpt 34 Prozent)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Siemens tun sich am Donnerstagmorgen nach insgesamt 34 Prozent Jahresplus schwer. Die Anleger haben neben den aktuellen Geschäftszahlen auch die konkretisierten Abspaltungspläne für die Tochter Siemens Healthineers zu verdauen. Auf der Handelsplattform Tradegate weiteten sie den Rückschlag seit Mittwochnachmittag zunächst um 1,5 Prozent aus.

In der "Kakofonie" sieht JPMorgan-Experte Phil Buller bei den Resultaten des vierten Geschäftsquartals die geringste Bedeutung. Entscheidender seien der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr und die Pläne vom Kapitalmarkttag.

Mit Blick auf den Siemens-Healthineers-Deal stellte Jefferies-Analyst Rizk Maidi die Anleger aufgrund der Komplexität auf eine längere Hängepartie ein. Er geht davon aus, dass eine Zustimmung aller Gremien wohl erst im Februar 2027 erfolgt sein wird. In der Zwischenzeit dürfte Siemens seinen 67-Prozent-Anteil aber bereits zurechtstutzen.

Aktien von Siemens Healthineers wurden auf Tradegate zuletzt etwa auf Xetra-Vortagesniveau gehandelt. Zwischenzeitlich hatten sie bereits gut 2 Prozent gewonnen./ag/stk





dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX