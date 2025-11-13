Die Alibaba-Aktie ist am Donnerstag im heimischen Handel angesprungen, mehr als vier Prozent geht es für sie nach oben. Der E-Commerce-Konzern kündigte eine umfassende Überarbeitung seiner mobilen KI-App an und wird diese stärker an OpenAIs ChatGPT anlehnen. Die jüngste Talfahrt könnte damit abgeschlossen sein.Nach Informationen aus Unternehmenskreisen sollen die bisherigen "Tongyi"-Apps für iOS und Android zunächst aktualisiert und anschließend in "Qwen" umbenannt werden - benannt nach Alibabas ...

