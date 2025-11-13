DJ Delivery wächst im 3Q weiter - Ausblick bestätigt

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Delivery Hero sieht sich nach dem dritten Quartal auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr und hat auch die Mittelfristziele bestätigt. Der Lieferkonzern rechnet laut Mitteilung mit einer Beschleunigung im vierten Quartal. Im dritten Quartal steigerte der Berliner Lieferkonzern nominal nur den Umsatz, auf vergleichbarer Basis ergaben sich laut Mitteilung jedoch Steigerungen sowohl bei Umsatz als auch beim Bruttowarenwert GMV, der auch die Gebühren für die Nutzung der Online-Plattform einschließt.

Wie der MDAX-Konzern in einem Trading Statement mitteilte, erwirtschaftete er im dritten Quartal einen Umsatz von 3,74 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis ein Plus von 22 Prozent, nominal von 16 Prozent. Er lag marginal über den im Konsens erwarteten 3,73 Milliarden. Der GMV betrug 12,18 Milliarden Euro, nominal ein leichtes Minus, auf vergleichbarer Basis den Angaben zufolge ein Zuwachs von 7 Prozent. Er lag unter den im Konsens geschätzten 12,25 Milliarden Euro.

Im Gesamtjahr will Delivery Hero weiterhin einen bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA) in der Bandbreite von 900 bis 940 Millionen Euro erzielen sowie einen freien Cashflow von mehr als 120 Millionen Euro. Den Zuwachs beim Bruttowarenwert (GMV) sieht der Konzern weiter am oberen Rand der bisherigen Zielspanne von 8 bis 10 Prozent. Der Gesamtumsatz der Segmente soll im Jahresvergleich um 22 bis 24 Prozent steigen.

Die Ziele 2025 hatte der Berliner Lieferkonzern Ende August wegen ungünstiger Wechselkurse beim operativen Gewinn und freiem Cashflow gesenkt, bei den Wachstumskennziffern Umsatz und GMV aber erhöht.

