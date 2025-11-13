Die AMD Aktie steigt nach positiven Ausblicken deutlich an. Führt der aktuelle Kursschub zu neuen Jahreshochs?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|221,85
|222,30
|09:25
|0,000
|0,000
|09:24
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:38
|Märkte am Morgen: DAX nimmt Rekordhoch ins Visier; AMD, Cisco Systems, Siemens, Siemens Healthineers, ...
|Mit dem Ende des langen Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) rückt der Dax seinem Rekord von Anfang Oktober immer näher. Eine Stunde vor Handelsbeginn am Donnerstag signalisierte der...
► Artikel lesen
|08:30
|AMD: Zukunftsaussichten beflügeln den Kurs
|Die AMD Aktie steigt nach positiven Ausblicken deutlich an. Führt der aktuelle Kursschub zu neuen Jahreshochs Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|08:21
|Märkte am Morgen: AMD, Cisco Systems, Siemens, Renk, Sixt, DHL Group, Delivery Hero
|Der Shutdown in den USA ist beendet. Das Parlament hat einen Übergangshaushalt beschlossen. Der DAX hatte im Vorfeld bereits profitiert und gestern deutlich im Plus geschlossen. Auch heute dürfte zunächst...
► Artikel lesen
|08:19
|"Sehen gute Chancen für kleinformatige, AMD-basierte PCs"
|02:38
|AMD Charts Bold Path for AI & High-Perf Computing Growth for AI, Data Center & Gaming Markets
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ADVANCED MICRO DEVICES INC
|222,30
|-0,49 %