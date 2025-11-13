Auf Temu, Shein und auch Amazon und Co. sind oftmals sehr günstige Produkte zu bestellen, und kommen bislang oft zollfrei in die EU. Das könnte sich ändern - mit Folgen für Verbraucher? Müssen Shein, Temu, AliExpress und Co. künftig mehr Zollabgaben auf ihre Sendungen in die EU bezahlen? Bei einem Treffen in Brüssel stimmen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und seine Amtskollegen der EU-Länder heute (ab 10.30 Uhr) darüber ab, ob künftig auch Abgaben ...

