Cherry SE kritisiert TI-Aufschub und leitet Maßnahmen zur Umsatzkompensation ein



13.11.2025

München, 13. November 2025 - Der Deutsche Bundestag hat am 6. November 2025 beschlossen, die verpflichtende Anbindung von rund 90.000 Heil- und Hilfsmittelerbringern, wie z.B. Physiotherapeuten, an die Telematikinfrastruktur (TI) vom 1. Januar 2026 auf den 1. Oktober 2027 zu verschieben. Aufgrund des Ausbleibens der für 2026 erwarteten Erstausstattungen für die entsprechenden Berufsgruppen rechnet die Cherry SE wie auch andere in diesem Sektor tätige Firmen mit Umsatzeinbußen in Millionenhöhe im kommenden Geschäftsjahr. Bereits im vierten Quartal 2025 wird ein unmittelbarer entgangener Umsatzbeitrag mehreren Millionen Euro erwartet. Die Cherry SE, einer der führenden Hardware-Partner der TI, hatte die Beibehaltung der ursprünglichen Frist für die Anbindung der Heil- und Hilfsmittelerbringer als verbindliche Geschäftsgrundlage zwischen Politik und Wirtschaft betrachtet. Das Unternehmen sieht in der Verschiebung einen schwerwiegenden Eingriff in die Planungssicherheit für mittelständische Akteure, die auf klare politische Vorgaben angewiesen sind. "Diese Entscheidung ist ein Rückschritt für die Versorgung und sendet ein enttäuschendes Signal an uns eHealth-Akteure", so Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE. "Der Mehrwert der TI geht weit über einzelne Komponenten hinaus. Die Verschiebung ignoriert nicht nur den direkten Mehrwert für die Patientenversorgung, etwa durch den schnellen Zugriff auf wichtige Daten in der ePA, sondern schadet auch den mittelständischen Unternehmen, die auf klare Vorgaben vertraut und erhebliche Vorleistungen erbracht haben. Zudem werden die Digitalisierungs- und Entbürokratisierungsziele der deutschen Bundesregierung massiv eingebremst." Um die finanziellen Auswirkungen dieser politischen Entscheidung abzufedern, hat die Cherry SE unverzüglich Maßnahmen zur Umsatzkompensation und zur weiteren Stärkung der Marktposition im Bereich Digital Health eingeleitet. Hierfür forciert das Unternehmen nun das margenstarke Ersatzgeschäft bei bereits angebundenen Berufsgruppen wie Apotheken und Arztpraxen, nutzt die weiterhin bestehende Anbindungspflicht im Pflegebereich und setzt vor allem auf eine stärkere Vermarktung der Softwarelösungen wie das Terminal-Management-System (TMS) und den TI Messenger (TIM). Das Unternehmen fokussiert sich nun verstärkt auf die Ende-zu-Ende-Digitalisierung und die Nutzbarkeit der TI-Komponenten. Damit bekräftigt CHERRY weiter sein Engagement für die Digitalisierung im Gesundheitswesen, positioniert sich für die zukünftige Marktentwicklung und versucht mittelfristig die Umsatzausfälle ausgleichen. Die heute veröffentlichte Quartalsmitteilung über die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres nimmt ebenfalls Bezug auf die Auswirkungen dieses Beschlusses und kann hier abgerufen werden: https://ir.cherry.de/de/home/publications/interim-reports Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh). Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

