Der 300-Millionen-Dollar-Ballsaal im Weißen Haus wird laut Trunmp von Freunden und Unterstützern mitfinanziert. Die Liste der Spender ist lang. Hinter den Spenden steckt weit mehr als bloße Großzügigkeit.US-Präsident Donald Trump hat ehrgeizige Pläne für die Renovierung des Weißen Hauses: Ein prunkvoller Ballsaal für Staatsbankette und Galas soll entstehen - Preis: rund 300 Millionen US-Dollar. Laut Trump werde das Projekt "zu 100 Prozent von mir und einigen meiner Freunde bezahlt". Nun zeigt die veröffentlichte Spenderliste, wer diese "Freunde" sind - und was sie sich davon versprechen könnten. Die 37 auf der Liste genannten Spender reichen von Tech-Konzernen über Kryptofirmen bis zu …