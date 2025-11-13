Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI legte im gestrigen Mittwochshandel (12. November) kräftig zu. Das Unternehmen veröffentlichte vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025; endete per 30. September. Diese fielen vor allem ergebnisseitig überraschend gut aus. Die Reaktion auf die Zahlen ließ nicht lange auf sich warten. Die Aktie zündete ein kleines Kursfeuerwerk.TUI mit starken Eckdaten für Geschäftsjahr 2025 TUI legte gestern die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de