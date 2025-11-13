

EQS-Media / 13.11.2025 / 09:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG GABRIELLE CAPRON WECHSELT ZU CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT Paris, 13. November 2025: Crédit Mutuel Asset Management, eine Asset-Management-Gesellschaft von La Française, der Multi-Asset-Management-Sparte von Crédit Mutuel Alliance Fédérale, freut sich, die Ernennung von Gabrielle CAPRON zur Senior Analystin in ihrer Abteilung für Kredit- und ESG-Research bekannt zu geben. CAPRON berichtet an Marie LASSEGNORE, CFA, Head of Financial and ESG Analysis und Mitglied des Executive Committee von Crédit Mutuel Asset Management. Marie LASSEGNORE kommentiert: "Mit über zwanzig Jahren Erfahrung in der Unternehmensfinanzanalyse, darunter mehr als einem Jahrzehnt in der Zusammenarbeit mit Emittenten von High Yields, wird CAPRON an der Entwicklung des stringenten und ganzheitlichen Ansatzes für Finanz- und ESG-Analysen mitwirken, den wir bei Crédit Mutuel Asset Management verfolgen. Ihre Fähigkeit, ökonomische Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden, ist für unseren Ansatz von zentraler Bedeutung und wird einen Beitrag zur Wertschöpfung für unsere Anleger leisten." Gabrielle CAPRON, 52, Senior Analystin, Kredit- und ESG-Research-Team CAPRON verfügt über ein breites Fachwissen sowohl in der Finanzanalyse als auch in der Integration von nichtfinanziellen Faktoren, das sie in 23 bzw. 20 Jahren erworben hat. Sie begann ihre Karriere 1997 in der Abteilung für Wirtschaftsstudien bei AGF Asset Management, bevor sie als Portfoliomanagerin für Fixed Income zu Eurofin Gestion wechselte. Vier Jahre später, im Jahr 2002, ging sie als Kreditanalystin zu CNP Assurances, wo sie sich auf den Finanz- und Versorgungssektor spezialisierte. Seit 2005 war sie bei Groupama Asset Management tätig, wo sie 20 Jahre lang in verschiedenen Funktionen einen 360°-Blick auf die Finanzanalyse entwickelte. Dort erwarb sie branchenübergreifende Fachkenntnisse, indem sie strategische und finanzielle Analysen für alle Anlageklassen (Aktien, Kredite, Geldmärkte) mit einer ausgeprägten Kompetenz in der nichtfinanziellen Analyse verband. CAPRON hat einen Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und einen Postgraduierten-Abschluss in Geld-, Bank- und Finanzwesen der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sie ist außerdem Absolventin der SFAF (Französische Gesellschaft der Finanzanalysten) und verfügt über die CESGA-Zertifizierung. Über La Française La Française, die Asset-Management-Sparte der ersten Benefit-Corporation-Bank Crédit Mutuel Alliance Fédérale, bietet überzeugungsbasierte Anlagestrategien für alle Anlageklassen, die Performanceziele und Nachhaltigkeitsziele miteinander verbinden. Als Multi-Asset-Manager konzentrieren sich die Teams auf ihre Kernkompetenzen und integrieren dabei fortschrittliche ESG-Prinzipien in ihre Analysen und Anlageprozesse. La Française ist auf börsennotierten und nicht börsennotierten Märkten tätig, einschließlich Immobilien. Mit einem verwalteten Vermögen von über 160 Milliarden Euro (Stand:30.06.2025), 1.000 Fachleuten und einer Präsenz in 10 Ländern entwickelt La Française innovative Anlagelösungen, die auf die Ziele und Anlagehorizonte der Kunden zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter la-francaise.com La Française Pressekontakt La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

bianca.tomlinson@la-francaise.com

Emittent/Herausgeber: La Française Group

Schlagwort(e): Finanzen



