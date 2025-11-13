NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe erwartungsgemäß erfreulich abgeschnitten, wobei der Bruttowarenwert (GMV) etwas über den Schätzungen liege, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Es gebe einige ermutigende Hinweise für eine Trendwende in Südkorea. Zudem erwarte das Unternehmen, dass Asien im Schlussquartal zu einem Wachstum beim GMV zurückkehren werde./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:59 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:59 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43





© 2025 dpa-AFX-Analyser