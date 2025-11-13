EQS-News: Voltage Energy Group / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

LAS VEGAS, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Voltage Energy Group ("Voltage Energy") stellte heute auf der RE+ 2025 in Las Vegas ihr neuestes vorkonfektioniertes Verkabelungssystem, IBEX PLUS und das neue LYNX, vor. Diese fortschrittlichen Plug-and-Play-Lösungen wurden entwickelt, um kritische Kapazitätslücken zu schließen, die Installation zu vereinfachen und gleichzeitig eine langfristige Zuverlässigkeit für PV-Projekte im Versorgungsbereich zu gewährleisten. Schließen von Marktlücken mit IBEX PLUS IBEX PLUS ist die Antwort auf eine seit langem bestehende Herausforderung auf dem Markt für mittlere Kapazitäten und bietet Systementwicklern eine zuverlässige und vielseitige Lösung. Das zu 97 % aus flexiblem Aluminium gefertigte Kabel ist bis zu 41 % leichter und senkt die Investitionskosten im Vergleich zu herkömmlichen Kupferlösungen um bis zu 27 %. Wichtig ist, dass IBEX PLUS 2000V-Architekturen unterstützt und damit volle Kompatibilität mit den Systemen der nächsten Generation gewährleistet. Mit seinen hybriden Kupfer-Aluminium-Schnittstellenoptionen bietet es eine unübertroffene Designflexibilität bei gleichzeitiger Optimierung von Material und Logistik. Neue LYNX: Zukunftssichere Leistung, zukunftssicheres Design Für Projekte, die auf höhere Ströme skalieren, bietet der neue LYNX eine Übertragungskapazität von bis zu 1250 MCM (791A). Im Vergleich zu konventionellen 500 MCM-Designs reduziert der neue LYNX den Spannungsabfall um 34 % und unterstützt damit längere String-Läufe und optimierte Layouts. Es wurde speziell für 2000V-Architekturen entwickelt und ermöglicht längere String-Läufe und optimierte Layouts, was die Installation vereinfacht, Fehlerquellen verringert und die Wartung und Instandhaltung vereinfacht. Sowohl IBEX PLUS als auch das neue LYNX wurden unter Berücksichtigung der Anforderungen der UL9703 entwickelt. "Voltage Energy ist stolz darauf, IBEX PLUS und den neuen LYNX auf der RE+ 2025 vorzustellen", sagte Bob, CTO von Voltage Energy. "Diese Lösungen kombinieren wertorientiertes und zukunftssicheres Design mit Zuverlässigkeit und ermöglichen es unseren Kunden, intelligentere und widerstandsfähigere Solarprojekte zu bauen." Mit Blick auf die Zukunft wird Voltage Energy weiterhin Plug-and-Play-Standards weltweit vorantreiben und den Übergang der Industrie zu Architekturen mit höherer Spannung, größerer Effizienz und nachhaltigeren Energielösungen unterstützen. Durch Investitionen in Innovation und kundenorientierten Service will Voltage Energy dazu beitragen, das nächste Jahrzehnt des Einsatzes von Solarenergie zu gestalten. Macht verbinden, Menschen verbinden. Über Voltage Energy Group Die 2015 gegründete Voltage Energy Group ("Voltage Energy") ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die elektrische Systembilanzierung (Electrical Balance of Systems, EBOS) für Solarprojekte im industriellen Maßstab mit Hauptsitz in Chapel Hill, North Carolina, und einer europäischen Niederlassung in Frankfurt am Main, Deutschland. Voltage Energy weist ein konstantes jährliches Wachstum auf und liefert innovative, hochwertige Technologien, die die Effizienz der Installation, die Sicherheit und die langfristige Systemleistung verbessern. Das Unternehmen hat sich der exzellenten Dienstleistung verschrieben und unterstützt eine intelligentere Projektdurchführung durch fortschrittliche Visualisierungstools wie 3D-Renderings, 360-Grad-Begehungen und Virtual-Reality-Vorschauen. Die Flaggschiffprodukte LYNX®, ALEX® und IBEX® können zu flexiblen, maßgeschneiderten Lösungen zusammengestellt werden, die den individuellen Anforderungen jedes Kunden gerecht werden und den dauerhaften Fokus des Unternehmens auf kundenorientierten Service und langfristigen Erfolg unterstreichen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2782768/Voltage_Energy_at_RE_2025.jpg

