HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Analystin Anne Critchlow wertete den Abschluss einer Refinanzierung des Online-Händlers als positive Entwicklung unter dem neuen Finanzchef. Die niedrigere Verzinsung der Kredite spiegele das verbesserte operative Geschäft wider, schrieb sie am Donnerstag./rob/bek/ag



