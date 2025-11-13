Mainz (ots) -
ZDFneo Änderungsmitteilung
Woche 49/25
Samstag, 29.11.
Bitte Programmänderung beachten:
6.00 Terra X
Faszination Erde - mit Hannah Emde
Kanada - Im Reich des Wassers
(vom 4.1.2025)
Deutschland 2024
(Die Sendung "Deuschland von oben 4" entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.)
