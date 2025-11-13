Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 49/25Samstag, 29.11.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Terra XFaszination Erde - mit Hannah EmdeKanada - Im Reich des Wassers(vom 4.1.2025)Deutschland 2024(Die Sendung "Deuschland von oben 4" entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6157322

