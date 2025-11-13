Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 13
[13.11.25]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE00BN4GXL63
|10,117,633.00
|EUR
|0
|100,089,543.98
|9.8926
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,107,336.68
|99.3394
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,319,205.13
|111.9041
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,424,768.03
|121.048
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE00BN0T9H70
|52,303.00
|GBP
|0
|6,143,649.19
|117.4627
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE00BKX90X67
|55,079.00
|EUR
|0
|6,059,531.35
|110.0153
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE00BKX90W50
|16,444.00
|CHF
|0
|1,616,017.62
|98.274
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE000L1I4R94
|1,789,086.00
|USD
|0
|20,908,335.75
|11.6866
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE000LJG9WK1
|525,302.00
|GBP
|0
|5,455,838.40
|10.3861
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,869,564.79
|10.7229
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|812,306.09
|11.0396
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,335,781,067.44
|121.4346
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|9,016,033.93
|12.88
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE000YMBL844
|2,281,357.00
|USD
|0
|23,889,457.65
|10.4716
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|684,460.14
|10.6238
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,594,152.73
|10.12
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,609.72
|10.1118
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,407,441.22
|10.6028
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,342,599.23
|10.2545
© 2025 PR Newswire