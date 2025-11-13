Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 13.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Uranpreis steigt deutlich - Diese Aktie könnte vom neuen US-Atomprogramm profitieren
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
13.11.2025 09:24 Uhr
109 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 13

[13.11.25]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE00BN4GXL63 10,117,633.00 EUR 0 100,089,543.98 9.8926
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,107,336.68 99.3394
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,319,205.13 111.9041
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,424,768.03 121.048
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE00BN0T9H70 52,303.00 GBP 0 6,143,649.19 117.4627
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE00BKX90X67 55,079.00 EUR 0 6,059,531.35 110.0153
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE00BKX90W50 16,444.00 CHF 0 1,616,017.62 98.274
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE000L1I4R94 1,789,086.00 USD 0 20,908,335.75 11.6866
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,455,838.40 10.3861
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,869,564.79 10.7229
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 812,306.09 11.0396
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,335,781,067.44 121.4346
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 9,016,033.93 12.88
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE000YMBL844 2,281,357.00 USD 0 23,889,457.65 10.4716
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 684,460.14 10.6238
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE000CCQKON9 2,034,999.00 EUR 0 20,594,152.73 10.12
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,609.72 10.1118
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,407,441.22 10.6028
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
12.11.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,342,599.23 10.2545

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.