DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Donnerstag gegen 8.35 Uhr 12 Ticks niedriger bei 129,21 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,35, das -tief bei 129,2 Prozent. Umgesetzt wurden 22.240 Kontrakte.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.