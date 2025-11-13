FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag über die Marke von 1,16 US-Dollar gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1619 Dollar gehandelt und damit auf dem höchsten Stand seit zwei Wochen. Zuletzt hat eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten nach dem Ende des Shutdowns in den USA für mehr Risikofreude gesorgt, von der auch der Euro profitieren konnte.

Am frühen Morgen wurde der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte beendet. Präsident Donald Trump setzte mit seiner Unterschrift den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt in Kraft und beendete damit nach 43 Tagen den sogenannten Shutdown.

Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba, haben Meldungen zu einem Ende des Regierungsstillstands in den USA bereits in den vergangenen Tagen für eine bessere Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt. Daher rechnen sie "nicht mehr mit erheblichen Impulsen von dieser Seite".

Durch Konjunkturdaten ist auch nicht mit größeren Impulsen zu rechnen. Experten gehen davon aus, dass es auch nach dem Ende des Shutdowns noch einige Tage dauern wird, bis staatlich erhobene US-Konjunkturdaten wieder veröffentlicht werden. Auch in der Eurozone stehen im Tagesverlauf kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm.

Ähnlich wie der Euro konnte auch das britische Pfund am Morgen zum US-Dollar zulegen. Unerwartet schwache Konjunkturdaten konnten die britische Währung nur für kurze Zeit etwas belasten. Im dritten Quartal hatte die britische Wirtschaft weiter an Fahrt verloren und war kaum noch gewachsen./jkr/mis