Deutschland (ots) -Fahrzeughalterinnen und -halter, die ihre THG-Prämie für das Jahr 2025 noch nicht beantragt haben, sollten jetzt schnell handeln: Die Frist endet am kommenden Samstag, den 15. November 2025.Mit der THG-Prämie können Halterinnen und Halter von Elektrofahrzeugen jährlich eine finanzielle Gutschrift von aktuell mehr als 100EUR für ihre eingesparten CO2-Emissionen erhalten. Voraussetzung ist die rechtzeitige Einreichung eines Fotos des Fahrzeugscheins (Zulassungsbescheinigung Teil 1).Nach Ablauf der gesetzlichen Frist ist eine Beantragung für das laufende Jahr nicht mehr möglich. Wer sich die Prämie für 2025 noch sichern möchte, sollte den Antrag daher spätestens bis Samstag, dem 15. November 2025, einreichen.Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Antragstellung finden Interessierte online unter https://quotlix.dePressekontakt:Quotlix GmbHkontakt@quotlix.deOriginal-Content von: Quotlix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160132/6157341