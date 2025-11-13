Deskpro Private macht die unmögliche Wahl zwischen KI-Fähigkeiten und Datensicherheit für Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Behörden überflüssig

Heute gab Deskpro, Anbieter der sicheren KI-gestützten Helpdesk-Plattform, die Einführung von Deskpro Private bekannt, wodurch KI-gestützte Helpdesk-Funktionen erstmals für Branchen mit strengen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen verfügbar werden. Die neue Plattform bietet eine flexible private Bereitstellung, sodass Unternehmen ihren KI-gestützten Helpdesk vollständig innerhalb ihrer AWS Virtual Private Cloud (VPC), ihres lokalen Unternehmensrechenzentrums oder ihrer souveränen Cloud betreiben können. Unternehmen können sich über bestehende Organisationskonten und APIs mit der KI ihrer Wahl verbinden, darunter kommerzielle, öffentliche, private, benutzerdefinierte und Open-Source-Modelle. Das bedeutet, dass sensible Daten niemals den genehmigten Sicherheitsbereich des Unternehmens verlassen. Mit Deskpro müssen Unternehmen nicht länger den messbaren ROI von KI-Funktionen zugunsten von Datensicherheit, Compliance oder Datenhoheit opfern.

Deskpro ermöglicht KI-Support auf Unternehmensniveau für Teams, die Compliance-Anforderungen erfüllen müssen

Während viele Unternehmen mit KI-Funktionen experimentiert und diese in ihre Support-Abläufe integriert haben, standen Unternehmen in regulierten Branchen und sicherheitsbewusste Unternehmen vor einer unmöglichen Wahl: entweder ihre Compliance-Anforderungen aufzugeben, um KI-Technologie zu implementieren, oder auf die Effizienzgewinne durch KI zu verzichten. Laut dem Bericht State of AI in Support Operations: Balancing Innovation and Compliance für den über 200 IT- und Support-Führungskräfte aus dem privaten und öffentlichen Sektor befragt wurden, nutzen derzeit durchschnittlich nur 58 der Organisationen im Gesundheitswesen, in der Regierung und im Bildungswesen KI, verglichen mit 92 der Technologieunternehmen. Dies unterstreicht, wie Datenschutz- und Regulierungsauflagen die Einführung in sensiblen Sektoren verlangsamen. Herkömmliche SaaS-Helpdesk-Anbieter sind auf öffentliche Cloud-Infrastrukturen und zentralisierte KI-Verarbeitung angewiesen, was für Organisationen, die Daten innerhalb bestimmter Sicherheitsperimeter oder geografischer Grenzen aufbewahren müssen, Compliance-Herausforderungen mit sich bringt.

"Die KI-Revolution hat auch die Helpdesk-Plattformen erreicht, aber sie ist bemerkenswert exklusiv und nur für diejenigen verfügbar, die bereit sind, ihre Daten an Dritte weiterzugeben. Das ändern wir", sagte Brad Murdoch, CEO von Deskpro. "Unternehmen wie Banken, Gesundheitssysteme, Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen und Regierungsbehörden erkennen alle den Wert von KI, wurden jedoch durch den rein cloudbasierten Ansatz für KI-gestützte Support-Tools zurückgelassen, der ihnen die Einführung von KI ohne erhöhte Sicherheitsrisiken oder Verstöße gegen Compliance-Anforderungen unmöglich macht. Deskpro Private beseitigt dieses Dilemma vollständig. Diese Unternehmen können endlich ihre Support-Abläufe mit KI-gestützter Helpdesk-Software modernisieren, die die Infrastrukturentscheidungen, Compliance-Anforderungen und Datenhoheitsbedürfnisse des Unternehmens respektiert."

Deskpro Private löst Compliance-Dilemma mit einzigartiger Kombination aus KI-Fähigkeiten und Flexibilität bei der Bereitstellung

Deskpro ist eine sichere Omnichannel-Helpdesk-Plattform, die eine nahtlose Verwaltung von Kunden- und Mitarbeiterinteraktionen über alle Kanäle hinweg E-Mail, Chat, Telefon, Slack, Microsoft Teams, soziale Medien und mehr in einer einzigen, einheitlichen Lösung für konsistenten und personalisierten Support bietet.

Deskpro Private verfügt über KI-gestützte Support-Tools, die messbare Produktivitätssteigerungen und schnellere, genauere Lösungen für Kunden bieten, darunter einen KI-Chatbot für Ticketumleitung und Self-Service, KI-Agent-Assist mit Copilot-ähnlichem Support und KI-Workflows wie Sentiment-Analyse, Absichtserkennung und automatische Zusammenfassung von Multi-Thread-Tickets. Diese Funktionen sind jetzt mit vollständiger Flexibilität bei der Bereitstellung in jeder Infrastruktur verfügbar, sodass Unternehmen nicht mehr zwischen fortschrittlichen KI-Funktionen und Infrastrukturkontrolle wählen müssen.

Der Bericht State of AI in Support Operations: Balancing Innovation and Compliance ergab außerdem, dass fast 80 der hybriden Support-Teams KI testen, die Umstellung auf die Produktion jedoch von einer starken Governance, Sicherheitsvalidierung und Vertrauen auf Unternehmensebene abhängt. Im Gegensatz zu reinen Public-Cloud-Plattformen, bei denen Daten über eine öffentliche Infrastruktur fließen müssen, verarbeitet Deskpro Private alle KI-Vorgänge innerhalb der vom Kunden gewählten Umgebung. Unternehmen können die Plattform in ihrer bestehenden VPC-Umgebung, ihrem lokalen Rechenzentrum oder in einer souveränen Cloud bereitstellen und sicher auf den KI-Foundation-Model-Service ihres Cloud-Anbieters (z. B. Amazon Bedrock) zugreifen, während alle Daten, die Infrastruktur und der Betrieb innerhalb der rechtlichen Zuständigkeit bleiben.

"Wir bei Deskpro stellen uns vor, dass sich der Helpdesk von einem transaktionalen Produkt zu einer strategischen Funktion entwickelt, zu einem intelligenten Nervenzentrum, in dem KI Anfragen über alle Kanäle und Bereitstellungsmodelle hinweg nahtlos koordinieren kann", so Murdoch weiter. "Der Markt ist überschwemmt mit Hype über die Einführung von KI über Nacht, aber die Unternehmen, die den wahren Wert erkennen, sind diejenigen, die sich Zeit nehmen, um es richtig zu machen. Das bedeutet, KI Zugang zu den richtigen Daten zu geben, sie in Unternehmenssysteme zu integrieren und die organisatorische Bereitschaft von Grund auf aufzubauen. Deskpro Private ermöglicht es Unternehmen, KI nach ihren eigenen Vorstellungen zu nutzen, mit der Sicherheit, Flexibilität und Governance, die für eine echte Kapitalrendite erforderlich sind."

Da Deskpro Private vollständig innerhalb des Sicherheitsbereichs eines Unternehmens eingesetzt wird, können Unternehmen alle Daten ihres Unternehmens sicher integrieren, um Kunden und Servicemitarbeitern umfassende, KI-gestützte Erfahrungen zu bieten. Durch den sicheren Zugriff auf alle relevanten Daten ermöglicht die Plattform den Kunden, die benötigten Antworten über einen KI-Chatbot zu erhalten, ohne auf menschliches Eingreifen warten zu müssen. So können sich die menschlichen Mitarbeiter auf die Lösung komplexerer Probleme konzentrieren, die Empathie und Kreativität erfordern. Diese grundlegende Sicherheit und die daraus resultierende Effizienz führen zu einem greifbaren ROI, da eine verbesserte Mitarbeiter- und Kundenbindung die Unternehmensleistung direkt und messbar steigert.

"Die Untersuchungen von IDC zeigen, dass Sicherheit für ITSM-Käufer eine hohe Priorität hat", so Snow Tempest, Research Manager, IT Service Management bei IDC. "Es gibt eine klare Marktchance für Anbieter, die eine Lösung anbieten können, die die Bedenken der Kunden in Bezug auf Regulierung, Compliance oder Datenhoheit berücksichtigt."

Das Modell AI of Choice von Deskpro erweitert die KI-Investitionen von Unternehmen auf den Helpdesk

Deskpro-Kunden haben die Freiheit, einen beliebigen KI-Anbieter zu wählen, um die KI-Funktionen in Deskpro Private zu nutzen, darunter:

Kommerzielle und öffentliche Modellanbieter: OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini und Mistral AI

Open-Source- und Open-Weight-Modelle: Meta Llama, DeepSeek und OpenAI

Kundenspezifische und private Modelle: LLMs, die von Unternehmen für den internen Gebrauch entwickelt wurden

Deskpro Private wurde für die sich ständig weiterentwickelnde KI-Landschaft entwickelt und bietet vollständige Unterstützung für private KI sowie eine zukunftsfähige Architektur, um neue KI-Anbieter und andere neue Basismodelle zu unterstützen, sobald diese verfügbar sind.

Kontaktieren Sie Deskpro um eine private Vorführung von Deskpro Private zu vereinbaren und zu besprechen, wie die Plattform innerhalb Ihrer Infrastrukturanforderungen eingesetzt werden kann egal ob vor Ort, in einer VPC oder in einer souveränen Cloud-Umgebung.

Zitate

"Deskpro hat uns bei der Verwaltung unseres Supports sehr geholfen. Dank der Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten der Plattform konnten wir die Übersicht über Hunderte von Tickets behalten und gleichzeitig alle sensiblen Unternehmensdaten schützen. Diese Kontrolle über unsere Support-Infrastruktur ist für uns von unschätzbarem Wert." Claduio De Luca, CEO, Serverplan

"Die robusten Funktionen, flexiblen Bereitstellungsoptionen und das speziell entwickelte Migrationstool von Deskpro haben für uns einen entscheidenden Unterschied gemacht. Wir haben alle unsere Daten und die gesamte Ticket-Historie sowohl vergangene als auch aktuelle nahtlos migriert und konnten unseren Kundensupport ohne Unterbrechung weiterführen. In unserer Branche sind Datenschutz und Sicherheit unverzichtbar, und die On-Premise-Lösung von Deskpro bietet genau das, was wir brauchen und noch mehr." Ed Fineran, Präsident, Atlantech Online

"Deskpro hat uns bei der Verwaltung unseres Supports sehr geholfen. Dank der Flexibilität und Anpassungsmöglichkeiten der Plattform konnten wir die Übersicht über Hunderte von Tickets behalten und gleichzeitig alle sensiblen Unternehmensdaten schützen. Diese Kontrolle über unsere Support-Infrastruktur ist für uns von unschätzbarem Wert. Seit der Einführung von Deskpro haben wir die Plattform über den IT-Bereich hinaus auf fünf weitere Abteilungen ausgeweitet, die sie zur Verwaltung ihrer abteilungsübergreifenden Tickets nutzen." Nicholas Dress, Director IT Service Management, Aurora Mental Health Recovery

Über Deskpro

Deskpro ist der Entwickler einer KI-gestützten Helpdesk-Software, die Unternehmen weltweit in die Lage versetzt, außergewöhnliche Kunden- und Mitarbeitererlebnisse zu bieten, die sich durch eine verbesserte Kunden- und Mitarbeiterbindung direkt in einem greifbaren ROI niederschlagen. Deskpro ist die einzige Helpdesk-Plattform mit Sicherheit, Compliance und Datenschutz auf Unternehmensniveau, die es allen Unternehmen ermöglicht, KI einzuführen und einzusetzen, selbst in den am stärksten regulierten Branchen und souveränen Umgebungen. Deskpro ist als Cloud-Service verfügbar und kann auch in VPCs, vor Ort, in privaten Clouds und in souveränen Clouds eingesetzt werden. Deskpro wird von führenden Unternehmen weltweit in den Bereichen Bankwesen, Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung und von Regierungsbehörden geschätzt und wird von Experten für Unternehmenssoftware, Kundenerfahrung und Kundensupport geleitet. Weitere Informationen finden Sie unter Deskpro.com.

