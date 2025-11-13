Die Aktie der DHL Group hat sich in den vergangenen Handelswochen sehr stark entwickelt. Zum Start in den heutigen Handel geben die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen allerdings wieder etwas nach. Der Grund hierfür ist ein zurückhaltender Analystenkommentar von der US-Investmentbank Morgan Stanley.So haben deren Experten das Kursziel für die DAX-Titel von 47,00 auf 45,00 Euro leicht gesenkt. Darüber hinaus wurde die Einschätzung von "Overweight" auf "Equalweight" gekappt.Die Herabstufung von ...

