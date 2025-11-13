Mit einem Kursplus von rund sechs Prozent setzt sich die Aktie der Darmstädter Merck KGaA am Donnerstag an die Spitze im deutschen Leitindex. Überraschend gute Zahlen zum dritten Quartal sowie eine Konkretisierung der Jahresprognose treiben den Life-Science-Titel mächtig an. Aus charttechnischer Sicht nimmt die Bodenbildung weiter Formen an.Die Darmstädter hatten im dritten Quartal trotz hoher Belastungen durch negative Währungseffekte überraschend viel verdient. Die Prognose wurde eingeengt. Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
