Verbio hat die Ergebnisse des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht, die eine Erholung von Umsatz und EBITDA in den wichtigsten Segmenten zeigen. Biodiesel profitierte von höheren Preisen, den Verkäufen von Nebenprodukten und Anpassungen bei Verträgen, während Bioethanol/Biomethan von steigenden Volumina und der sich erholenden Nachfrage nach Treibhausgasquoten (GHG) in Nordamerika profitierte. Auch die Logistik- und Handelsaktivitäten trugen positiv zum Ergebnis bei. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und strebt ein EBITDA im hohen zweistelligen Millionenbereich sowie eine moderate Reduzierung der Nettoverschuldung an. Erste Erfolge in den US-Betrieben und verbesserte Marktbedingungen deuten darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise kurz vor einem Wendepunkt zur Rentabilität steht. In diesem Zusammenhang passen wir unsere Schätzungen an und erhöhen unser Kursziel auf 18,00 EUR (von zuvor 11,00 EUR). Dennoch beibehalten wir ein HALTEN-Rating, was die jüngsten Kursgewinne, anhaltende Marktunsicherheiten, regulatorische Verzögerungen und die Notwendigkeit einer stärkeren Erholungssignale widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/verbio-se





© 2025 mwb research