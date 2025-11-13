Die vorläufigen Ergebnisse von TUI für das Geschäftsjahr 2025 zeigen Umsätze von 24,2 Mrd. EUR, was leicht unter den Erwartungen liegt (-0,8 %) und einem Wachstum von 4,4 % entspricht, das die angepeilte Spanne von 5-10 % knapp verfehlt. Diese Abweichung dürfte auf eine schwächere Performance im Bereich Märkte & Airlines in Deutschland zurückzuführen sein, da TUI die Margen über das Volumen priorisierte. Das bereinigte EBIT von 1.459 Mio. EUR (+3 % im Vergleich zur Schätzung) und eine Marge von 12,6 % übertrafen die Prognose, unterstützt durch Rekordergebnisse in den Bereichen Hotels & Resorts sowie Kreuzfahrten. Der Fokus richtet sich nun auf die Ergebnisse vom 10. Dezember 2025, in denen TUI den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026, aktuelle Buchungstrends und eine mögliche Dividendenwiederaufnahme im Rahmen eines starken Entschuldungsfortschritts skizzieren wird. Wir bekräftigen unsere BUY-Einstufung und das Kursziel von 16,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tui-ag





© 2025 mwb research