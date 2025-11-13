Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Statistische Bundesamt bestätigte gestern seine Inflationsschätzung, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Im Oktober hätten sich die Preise zum Vorjahresmonat um durchschnittlich 2,3% erhöht. Damit sei die Inflationsrate nach zwei Anstiegen in Folge (August, September) wieder leicht rückläufig. Ein großer Inflationstreiber würden die Dienstleistungen bleiben. Diese würden mit 3,5% (Oktober) resp. 3,4% (September) in einem überdurchschnittlichen Terrain verharren. ...

