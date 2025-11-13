Polestar hat seine Q3-Geschäftszahlen vorgelegt und weist für das vergangene Quartal unter dem Strich einen Nettoverlust von 365 Millionen US-Dollar aus - etwas mehr als im Vorjahr. Zwar kletterte der Umsatz im dritten Quartal um gut ein Drittel, aber die Ausgaben stiegen eben noch stärker. Konkret gibt Polestar für das dritte Quartal 2025 einen Umsatz von 748 Millionen US-Dollar (+36% YoY) an. Zu diesem Plus trug allen voran der gegenüber dem Vorjahresquartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net