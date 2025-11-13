Polestar hat seine Q3-Geschäftszahlen vorgelegt und weist für das vergangene Quartal unter dem Strich einen Nettoverlust von 365 Millionen US-Dollar aus - etwas mehr als im Vorjahr. Zwar kletterte der Umsatz im dritten Quartal um gut ein Drittel, aber die Ausgaben stiegen eben noch stärker. Konkret gibt Polestar für das dritte Quartal 2025 einen Umsatz von 748 Millionen US-Dollar (+36% YoY) an. Zu diesem Plus trug allen voran der gegenüber dem Vorjahresquartal ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.