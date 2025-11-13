Nach mehreren Jahren Pause soll im kommenden Jahr wieder ein Chevy Bolt auf den US-Markt kommen. Jetzt hat General Motors in Kansas mit der Produktion des Elektromodells begonnen. Es bringt im Vergleich zur ersten Generation einige technische Änderungen mit sich. Das geht nicht aus einer Mitteilung des Konzerns hervor, sondern aus einem Bericht des auf Fahrzeuge des Unternehmens spezialisierten Portals GM Authority. Ein Chevrolet-Sprecher hat gegenüber ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.