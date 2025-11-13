Berlin (ots) -Die noch junge Trading-App tradegate.direct wird bereits im zweiten Jahr in Folge von Stiftung Warentest Finanzen als "Kostensieger" ausgezeichnet (Ausgabe 12/2025).Zum Hintergrund: Die Trading-App der Berliner Tradegate AG ermöglicht Privatanlegern den direkten Zugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retail-Börse. Die Nutzer handeln damit kostenfrei direkt an der Börse. Lediglich marktübliche Spreads können anfallen.Karsten Haesen, Vorstand der Tradegate AG und verantwortlich für tradegate.direct, freut sich über die erneute Auszeichnung:"Dass tradegate.direct von Stiftung Warentest Finanzen erneut als Kostensieger ausgezeichnet wurde, bestätigt einmal mehr unser Angebot: Wir bieten Privatanlegern den gleichen kostenfreien Börsenzugang und dieselbe Handelsqualität an, die professionelle Anleger seit Jahren nutzen."Und weiter: "Der direkte Handel an der Tradegate Exchange ist besonders für Privatanleger interessant, die dauerhaft kostenfrei handeln möchten - und deren Hausbanken noch keinen Zugang zur Tradegate Exchange haben."Stiftung Warentest Finanzen - Testergebnisse im DetailStiftung Warentest Finanzen hat diesmal 43 Depot-Modelle getestet, darunter bundesweite Filialbanken, Direktbanken sowie Online- und Neo-Broker.tradegate.direct wurde dabei folgendermaßen bewertet:Kostensieger in den Depotgrößen "kleines Depot (12.000 Euro)", "mittleres Depot (50.000 Euro)" und "großes Depot (150.000 Euro)".Der gesamte Testbericht ist in "Stiftung Warentest Finanzen" (Dezember-Ausgabe 2025) sowie online nachzulesen (Bezahlschranke) unter https://www.test.de/Depotkosten-im-Vergleich-4864312-0/tradegate.direct in wenigen Minuten downloaden unter www.tradegate.directtradegate.direct auf einen Blick- Kostenfreie Trading-App für aktive Privatanleger- Direkter Handel an der Tradegate Exchange, Europas liquidester Retail-Börse- 0 Euro pro Trade, dauerhaft kostenfrei (marktübliche Spreads können anfallen)- Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22.00 Uhr- Alle gängigen sowie intelligente Ordertypen: Market, Limit, Stop (Limit), OCO (Limit), Trailing Stop (Limit)- Individuell steuerbare Watchlisten- Performance-Analysen wie in der Vermögensverwaltung Realtime-Kurse für Handel, Watchlisten und Performance-Rechnung- Kapitalmaßnahmen direkt in der App anweisen und verwalten- Zwei gebührenfreie Depots inklusive Verrechnungskonto- Depoteröffnung voll digital in ca. 10 Minuten möglich- Kompatibel für Smartphone, Tablet, Desktop- Einbettung in Multi-Brokerage-Plattform stock3Die Vollbanklizenz der Tradegate AG gewährleistet höchste Sicherheit für Kundendaten und Kundenkapital.Handelsuniversum von tradegate.direct (Stand November 2025)- 7.000+ Aktien- 4.000+ ETPs- 5.000+ Mini FuturesPressekontakt:Jakob RichterRedgert CommsE-Mail: jakob.richter@redgertcomms.comOriginal-Content von: tradegate.direct, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180006/6157392