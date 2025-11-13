Münster (ots) -Viele Menschen erleben die private Krankenversicherung als ein undurchsichtiges System: komplizierte Tarife, widersprüchliche Informationen, steigende Beiträge. Wer sich absichern will, steht häufig allein zwischen Vergleichsportalen und Beratern, die ihre Produkte wichtiger nehmen als die Menschen dahinter. Marco Müller wollte das nie akzeptieren. Seit zwanzig Jahren begleitet er Versicherte durch die komplexe Welt der privaten Krankenversicherung - mit einem Anspruch, der selten geworden ist: Verlässlichkeit statt Verkaufsdruck.Marco Müller stammt aus Trier, bodenständig und direkt. In den frühen 2000er-Jahren begann er in einem klassischen Strukturvertrieb, doch schnell störte ihn, dass sich vieles um Umsatz drehte und wenig um Aufklärung. Er entschied sich, nur noch ein Thema wirklich ernsthaft zu verfolgen - die private Krankenversicherung. Heute leitet er die Verticus Versicherungsvergleich GmbH mit Sitz in Münster, berät zusammen mit seinem Team über 3.000 Kundinnen und Kunden und hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als 5.000 Gespräche geführt. Sein Ansatz ist dabei klar: Entscheidungen sollen verstanden werden, nicht überredet."Viele Menschen unterschreiben Verträge, die sie gar nicht richtig einordnen können", sagt Müller. "Mir ist wichtig, dass jemand am Ende weiß, warum er sich für etwas entscheidet. Dann entsteht Sicherheit." Diese Haltung prägt das gesamte Team der Verticus Versicherungsvergleich GmbH. Wenn ein Kunde an einem Sonntagabend eine Nachricht schreibt, weil er unsicher ist, bekommt er eine Antwort. Wenn ein Leistungsfall eintritt, begleiten sie den Vorgang persönlich - vom Antrag bis zur Kostenzusage. Es geht nicht darum, eine Versicherung zu verkaufen, sondern darum, Menschen langfristig zur Seite zu stehen.Wenn es darauf ankommt: Fälle aus der PraxisDie Geschichten, die aus dieser Haltung entstehen, sind oft leise, aber eindrucksvoll. Ein Kunde, kurz nach Vertragsbeginn schwer erkrankt, erhielt innerhalb weniger Tage Unterstützung bei der kompletten Abwicklung mit der Gesellschaft. Eine Familie, deren Beitrag nach vielen Jahren zur Belastung geworden war, fand mit Hilfe des Teams eine tragfähige Lösung durch Tarifoptimierung, ohne auf Leistungen zu verzichten. Für Müller und seine Kolleginnen und Kollegen ist das keine Ausnahme, sondern der Kern ihres Selbstverständnisses."Vertrauen entsteht nicht durch große Worte, sondern durch Verlässlichkeit", sagt Marco Müller. "Wenn es eng wird, dann muss jemand erreichbar sein - egal, ob es Montagmorgen oder Sonntagabend ist." Die Verticus Versicherungsvergleich GmbH arbeitet digital, nutzt moderne Tools und Vergleichssysteme, bleibt aber persönlich ansprechbar. Das Team, zu dem Spezialisten wie Mats Kuhlmann für angestellte Arbeitnehmer gehören, setzt auf eine Verbindung aus technischer Präzision und menschlicher Nähe. Wer dort anruft, landet nicht in einer Hotline, sondern bei Menschen, die zuhören und erklären.Wo Beratung Haltung zeigtIn einer Branche, in der oft Effizienz vor Empathie steht, erinnert der Ansatz von Marco Müller daran, dass Sicherheit im Kern ein Gefühl ist - das Gefühl, verstanden zu werden und sich auf jemanden verlassen zu können. Seine Arbeit ist nicht laut, nicht auf schnelle Abschlüsse ausgerichtet. Sie ist geduldig, klar und aufrichtig.Wer mit ihm spricht, merkt schnell: Hier geht es nicht um Tarife, sondern um Lebenssituationen. Um Menschen, die sich absichern wollen - und jemanden suchen, der das ernst nimmt.Sie möchten herausfinden, ob Ihre private Krankenversicherung wirklich zu Ihnen passt? Dann kontaktieren Sie jetzt Marco Müller von der Verticus Versicherungsvergleich GmbH (https://verticus-versicherungsvergleich.de/) und profitieren Sie von ehrlicher, unabhängiger und erfahrener Beratung, die Sie wirklich verstehen.Pressekontakt:verticus-versicherungsvergleich GmbHWeselerstrasse 316a48163 MünsterE-Mail: m.mueller@verticus.deWeb: https://verticus-versicherungsvergleich.de/Original-Content von: Verticus Versicherungsvergleich GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181403/6157427