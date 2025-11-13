BÖRSE AKTUELL: Asien, Wall Street & Datenlage (13.11.25)

Der Donnerstag zeigt sich an den asiatischen Börsen überwiegend freundlich. Der Marktbericht Börse für die Region signalisiert leichte Zugewinne in den wichtigsten Leitindizes. Japans Nikkei steigt aktuell um 0,33 %, der südkoreanische Kospi legt 0,54 % zu und Chinas A50 gewinnt 0,71 %. Insgesamt liefert Asien damit einen stabilen Auftakt für Anleger, die den globalen Markt heute im Blick behalten.

Wall Street: Gemischte Entwicklung - vor allem Tech-Werte schwach

Während es in Asien aufwärts geht, fiel die Stimmung an der Wall Street zuletzt gemischt aus. Besonders die Technologiebranche zeigte deutliche Schwäche. Der Börse Aktuell Überblick verdeutlicht, dass die jüngsten Bewegungen der US-Indizes Anleger zunehmend verunsichern, da viele Tech-Schwergewichte unter Druck standen.

US-Regierung öffnet nach Shutdown - Auswirkungen auf den Markt

Ein wichtiges Signal für die Märkte: Der längste Government Shutdown der US-Geschichte ist beendet. Nach der Verabschiedung eines Haushaltsgesetzes durch den Kongress und der Unterzeichnung durch den Präsidenten nehmen die US-Behörden ihre Arbeit wieder auf. Das Weiße Haus kündigte an, die zurückgehaltenen BLS-Arbeitsmarktdaten für September zeitnah zu veröffentlichen. Das neue Budget garantiert zudem eine Finanzierung bis Ende Januar - ein entscheidender Faktor für Investoren im aktuellen Marktbericht Börse....

