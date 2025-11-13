Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 13
[13.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|484,029.43
|11.9599
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|418,750,106.12
|112.854
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,806,421.23
|10.371
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.11.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,067,680.23
|11.2473
