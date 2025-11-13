Das Maklerverwaltungsprogramm keasy bietet neue KI-basierte Tools. Dazu zählen eine automatisierte Verarbeitung von Schadenmeldungen, rechtskonforme Beratungsdokumentationen, Policenkontrolle, Zusammenfassung von Vertragsdetails und die Möglichkeit, individuelle KI-Prompts zu hinterlegen. Das Maklerverwaltungsprogramm keasy stellt Versicherungsmaklern neue KI-gestützte Features bereit. Die neuen Funktionen sollen zu mehr Effizienz im Makleralltag beitragen. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact