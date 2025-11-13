Bei befristeten Arbeitsverträgen gibt es keine standardisierte Probezeit. Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass die Dauer individuell geprüft werden muss - abhängig von der Befristungslänge und den Anforderungen der jeweiligen Tätigkeit. Wie lange darf eine Probezeit in einem befristeten Arbeitsverhältnis sein? Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat dies kürzlich entschieden und klargestellt: Es gibt keinen festen "Regelwert" für die Dauer einer Probezeit. Entscheidend ist vielmehr eine Einzelfallprüfung, ...

