Die Stimmung im Pharmasektor dreht und gewinnt wieder an Dynamik. Ein Titel mit herausragender Pipeline profitiert sofort davon. Fundamentale Stärke und ein charttechnischer Befreiungsschlag ergeben ein überzeugendes Gesamtbild. Nach einer starken Korrekturphase hat sich ein klarer Trendwechsel formiert, der nun eine perfekte Einstiegschance mit attraktivem Hebelpotenzial eröffnet.Ein Pharmaunternehmen mit beeindruckender Innovationskraft steht unmittelbar vor einer neuen Wachstumsphase. Mehrere ...

