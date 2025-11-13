www.bernecker.info

Das dritte Quartal ist abgeschlossen und man sieht sich auf der Zielgeraden - mit der Zugabe, dass im dritten Quartal der Umsatz gesteigert werden konnte. Im vierten Quartal rechnet man nun noch mit einer Beschleunigung. In Zahlen heißt das: Im dritten Quartal erwirtschaftete der Lieferantendienst einen Umsatz von 3,74 Mrd. Euro, auf vergleichbarer Basis ein Plus von 22 %, nominal von 16 %. Im Gesamtjahr will DELIVERY HERO weiterhin einen bereinigten operativen Gewinn in der Bandbreite von 900 bis 940 Mio. Euro erzielen sowie einen freien Cashflow von mehr als 120 Mio. Euro. Die Aktien haben ihre Erholung vom Tief seit Februar 2024 heute nach der Vorlage der Geschäftszahlen ausgebaut. Seit Montagnachmittag legten sie inzwischen um fast 18 % zu.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter