Hamburg (ots) -Er ist der König der Athleten: Leo Neugebauer. Heute Abend wird er für seine sportlichen Erfolge und seine Vorbildfunktion mit dem Bambi in der Kategorie Sport ausgezeichnet. Die neue Sportclub-Story, die ab heute in der ARD Mediathek zu sehen ist, begleitet den Zehnkampf-Weltmeister auf seinem außergewöhnlichen Weg an die Weltspitze. Von Texas bis nach Kamerun.Mit einem leidenschaftlichen Rennen im abschließenden 1500-Meter-Lauf krönte sich der 25-jährige Neugebauer Ende September 2025 in Tokio zum Weltmeister im Zehnkampf. Nach Silber bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris."Leo the German", der an der University of Texas studierte und auch als Profi bei den "Longhorns" in Austin trainiert, wurde bereits im Olympiajahr 2024 in den USA mit der Kamera begleitet. Nach seinem Triumph von Tokio führte die Reise das Kamerateam nun nach Kamerun, ins Heimatland seines Vaters. Dort lernen die Zuschauer den Weltmeister im familiären Umfeld und bei Wohltätigkeitsaktionen von einer ganz neuen Seite kennen.Vater Terence Neugebauer, der als 16-Jähriger aus Kamerun nach Deutschland kam, um Fußballprofi zu werden, gibt Einblicke in die Werte und Prinzipien, mit denen er seinen Sohn erzogen hat. Die beeindruckenden Szenen aus Afrika machen deutlich, welche Einflüsse den Weltbürger und Weltmeister geprägt haben - und dass seine Reise noch lange nicht vorbei ist.Der Reifeprozess des Modellathleten wird eingeordnet von ARD-Leichtathletik-Experte Frank Busemann, selbst Silbermedaillen-Gewinner bei Olympia 1996 in Atlanta, sowie von Jürgen Hingsen, Neugebauers Vorgänger als Deutscher Rekordhalter.Autor der Dokumentation ist Ben Wozny, die Redaktion hat Tim Tonder (NDR).