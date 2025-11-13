tonies hat ein starkes drittes Quartal verzeichnet, mit einem Umsatzanstieg von 48 % im Vergleich zum Vorjahr (52 % bei konstanten Wechselkursen), der die Erwartungen übertroffen hat. Dies ist auf die globale Markteinführung der neuen Toniebox 2 sowie die damit verbundenen Erstausstattung des stationären Einzelhandels zurückzuführen. Das Wachstum war breit gefächert und wurde durch einen Rekordanstieg von 45 % in der reifen DACH-Region, ein erwartungsgemäßes Wachstum in den USA (+39 % nominal) und eine außergewöhnliche Performance im Rest der Welt (+77 %) unterstrichen. Die Produktmix verschob sich hin zu Tonieboxen, die um 54 % zulegten, während die Tonies um 45 % stiegen. Das Management bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2025 von einem Umsatzwachstum von über 25 % bei konstanten Wechselkursen auf über 600 Mio. EUR und einer bereinigten EBITDA-Marge von 6,5-8,5 %, was darauf hindeutet, dass das vierte Quartal möglicherweise weniger gewichtet sein wird als gewöhnlich aufgrund der Produkteinführung im dritten Quartal. Die ersten Nachfragesignale für das vierte Quartal sind stark, und wir sehen Potenzial nach oben in unseren Schätzungen, falls die Dynamik der TB2 anhält. Bis dahin halten wir an unseren Schätzungen und dem Kursziel von 11,70 EUR fest. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se





© 2025 mwb research