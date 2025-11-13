Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Es ist geschafft: Der Regierungsstillstand in den USA ist zu Ende, so die Analysten der Helaba.Die Nachrichten zu den Entwicklungen hätten in den letzten Tagen bereits für eine bessere Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt und so würden die Analysten nicht mehr mit erheblichen Impulsen von dieser Seite rechnen. Die Akteure würden sich womöglich in den kommenden Wochen noch daran erinnern, dass die Finanzierung der Behörden nur bis Ende Januar stehe. Es sollte im Blick behalten werden, ob daher neue Verunsicherung zum Jahresbeginn drohe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...