Seit 2023 bietet Ford das "BlueCruise"-System, bei dem der Fahrer die Hände zeitweise vom Lenkrad nehmen darf, auch in Europa an. 2026 kommt der Fahrassistent auch in das kompakte Elektro-Crossover Puma Gen-E. In Europa eingeführt wurde das System 2023 im größeren Elektro-Modell Mustang Mach-E. "Seitdem haben 16 europäische Länder den Serieneinsatz erlaubt - damit ist 'BlueCruise' das am weitesten verbreitete teilautomatisierte System seiner Art ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.