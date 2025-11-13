© Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Der Versicherungskonzern Talanx erzielt nach neun Monaten ein Rekordergebnis und hebt die Prognose an. Das Unternehmen will sich zudem in eine SE umwandeln.Der Versicherungskonzern Talanx hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ein Rekordergebnis erzielt und damit fast das gesamte Jahresziel bereits erreicht. Das Konzernergebnis stieg um 23 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro. Vorstandschef Torsten Leue spricht von einem "Rekordergebnis", das die Stärke des Geschäftsmodells unterstreiche. An der Börse kam diese Nachricht gut an: Die Talanx-Aktie legte auf Xetra um knapp vier Prozent auf 114,70 Euro zu (Stand 9:21 Uhr). Gewinnziel für 2026 vorgezogen Nach dem starken Zwischenbericht hebt …