Der Pharma- und Chemiekonzern Merck hat die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Zahlen hauchen der Aktie neues Leben ein. Analysten bekräftigen ihr Buy-Rating und sehen noch 20 Prozent Aufwärtspotenzial.Der DAX-Konzern Merck KGaA hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen deutlich übertroffen und zugleich seine Jahresprognose präzisiert. Das bereinigte EBITDA lag mit 1,67 Milliarden Euro rund 7 Prozent über dem Marktkonsens. Besonders die Sparten Life Science (818 Millionen Euro, +6 Prozent) und Electronics (236 Millionen Euro, +18 Prozent) überzeugten mit kräftigem organischem Wachstum von 5 bis 6 Prozent. Anleger reagieren erleichtert auf die Zahlen. Nachdem die Aktie seit Monaten …

