Rekordquartal bei Aya: Produktion und Gewinn steigen deutlich

Aya meldet für das dritte Quartal 2025 eine historische Höchstleistung bei Silberproduktion, Umsatz und Ergebnis. Möglich wurde dieser Fortschritt durch die Inbetriebnahme der neuen Anlage in Zgounder. Die operative Entwicklung stützt nun auch die Expansion in Boumadine.
Produktionssprung durch neue Verarbeitungsanlage
Zwischen Juli und September 2025 verzeichnete Aya mit 1,35 Millionen Unzen Silber eine neue Bestmarke. Diese Produktionsmenge entspricht einem Anstieg um 278 Prozent im Jahresvergleich. Laut Angaben des Managements sei die Entwicklung vor allem auf die vollständige Inbetriebnahme des neuen Verarbeitungswerks in der Zgounder-Mine zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Ausstoß um 29 Prozent. Die Tagesverarbeitung erreichte im Quartal durchschnittlich 3.326 Tonnen, bei einem Silbergehalt von 146 Gramm pro Tonne. Die Silberrückgewinnung lag bei 92,5 Prozent. Das Werk verzeichnete eine technische Verfügbarkeit von 96 Prozent.
Fünffacher Umsatz, Gewinn auf Rekordniveau
Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen Einnahmen von 54,3 Millionen US-Dollar. Die Umsatzsteigerung um 393 Prozent gegenüber dem Vorjahr sei dem höheren Absatz sowie einem gestiegenen durchschnittlichen Silberpreis von 39,85 US-Dollar pro Unze zu verdanken. Das Management wies für den Zeitraum einen operativen Cashflow von 22,4 Millionen US-Dollar aus. Der Nettogewinn belief sich auf 12,4 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem verwässerten Ergebnis je Aktie von 0,09 US-Dollar - der höchste jemals erzielte Quartalsgewinn in der Unternehmensgeschichte.
