Hamburg (ots) -- Auszeichnung für das Familienunternehmen EDEKA Schenke aus Gütersloh im Rahmen des Deutschen Handelskongresses- Jury würdigt Verbindung von Tradition, Innovation und gesellschaftlichem EngagementDer selbstständige EDEKA-Kaufmann Reiner Schenke wurde mit seinem Familienunternehmen EDEKA Schenke im Rahmen des gestrigen Deutschen Handelskongresses in Berlin mit dem Deutschen Handelspreis 2025 in der Kategorie "Mittelstand" ausgezeichnet. Die Jury würdigt damit die herausragende Leistung des seit 1934 bestehenden Familienunternehmens, das sich in dritter und vierter Generation zu einem leistungsstarken Handelsunternehmen mit rund 450 Mitarbeitenden und 14 Märkten entwickelt hat. Die Auszeichnung des Handelsverbands Deutschland (HDE) zählt zu den renommiertesten Preisen der Branche und ehrt besondere Erfolge im Handelssektor.Familienunternehmen mit Tradition und Zukunft"Reiner Schenke und seine Familie zeigen Tag für Tag, was verantwortungsvolles Unternehmertum im Mittelstand bedeutet. Mit ihrem Engagement, ihrer zukunftsgerichteten Innovationskraft und ihrer regionalen Verwurzelung setzen sie Maßstäbe für nachhaltigen Erfolg - getragen von der genossenschaftlichen Struktur unseres Verbunds", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. Geführt von Reiner Schenke sowie seinen Söhnen Janik und Robin Schenke verdient das Familienunternehmen besondere Anerkennung für die konsequente Ausrichtung auf Qualität, Regionalität und Genuss. Mit eigener Bäckerei, Feinkostabteilung und Produktionsküche sowie einem Sortiment von über 45.000 Artikeln positioniert sich das Unternehmen als Impulsgeber für den modernen Lebensmittelhandel. In ihren Märkten setzen die Kaufleute auf moderne Technologien wie digitale Preisschilder, Self-Checkout-Systeme und ein integriertes Warenwirtschaftssystem. Die jüngste Erweiterung und Modernisierung des Stammhauses in Gütersloh unterstreicht die kontinuierliche Investition in Kundenerlebnis, Nachhaltigkeit und Effizienz.Verantwortung über das Tagesgeschäft hinausDas Unternehmen engagiert sich aktiv für seine Gemeinschaft: als Ausbildungsbetrieb, als Integrationspartner für geflüchtete Menschen und als Mitgestalter eines funktionierenden gesellschaftlichen Miteinanders. Auch innerhalb des EDEKA-Verbunds bringen sie sich in Gremien ein und setzen sich für die Belange mittelständischer Unternehmer ein - solidarisch, zukunftsorientiert und genossenschaftlich geprägt. "Dieses Unternehmerteam steht beispielhaft für die Leistungsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des mittelständischen Handels in Deutschland", so das Urteil der Jury des Deutschen Handelspreises 2025.Der Deutsche HandelspreisDer Deutsche Handelspreis ehrt seit 2002 die herausragenden Leistungen von Unternehmen und Persönlichkeiten im Handel in den Kategorien "Mittelstand", "Großunternehmen" und "Lifetime Award". Der renommierte Preis ist die höchste Auszeichnung der Branche und wird jährlich vom Handelsverband Deutschland (HDE) im Rahmen des Deutschen Handelskongresses verliehen. Die Jury setzt sich aus renommierten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Handel zusammen und bewertet nominierte Unternehmen nach Kriterien wie Innovationskraft, Kundenorientierung und nachhaltiges Wirtschaften.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.