Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 13.11.25 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.690 Punkten. Der Index formatierte am Morgen das Tageshoch, gab nachfolgend moderat nach. Große Teile der Tagesverluste konnten am Nachmittag kompensiert werden. Allerdings erreichte der Nasdaq das Tageshoch nicht mehr. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellten sich deutliche Gewinnmitnahmen ein. Diese führten den Index bis an das 23,6 - Retracement. Erst im Frühhandel gelang eine moderate Erholung.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: Nasdaq 100

? Drei Key Takeaways

Kurzfristig neutral bis bullisch: Der Nasdaq konnte sich im Frühhandel wieder über wichtige gleitende Durchschnitte schieben. Ein Stundenschluss über der SMA20 könnte kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Wichtige Trigger-Marken im Fokus: Bullisch wird es erst oberhalb der SMA50 im 4h-Chart , während ein Rutsch unter die SMA20 erneut Druck auf den Index bringen würde. Das 23,6 - Retracement bleibt eine zentrale Unterstützung.

Leichter Vorteil für die Bullen: Auf Basis des heutigen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 60 %, mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.712-25.879 Punkten auf der Oberseite und 25.527-25.462 Punkten auf der Unterseite.

Marktübersicht 11.11. vs. 12.11.

12.11. 11.11. Range 12.11. erwartet Ist Tageshoch (TH) 25.749 25.612 TH 25.782 25.749 Tagestief (TT) 25.408 25.397 TT 25.509 25.408 Tagesschluss 25.544 25.563 Range (Punkte) 341 215

Anmerkung: Farben dokumentieren die Veränderung zum Vortag (rot - niedriger, grün - höher). Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr...

