DAX Prognose für Donnerstag, 13.11.25 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.216 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits am Morgen im Rahmen der Vorbörse das Tagestief. Mit Aufnahme des Xetra Handels kamen Käufer in den Markt. Der DAX legte am Vormittag zu und lief über die 25.350 Punkte-Marke, kam hier aber nicht nennenswert weiter. Zwar ging es am Nachmittag wieder etwas aufwärts, es stellten sich aber immer wieder Gewinnmitnahmen ein. Die Bullen waren zur Wochenmitte für den dritten Xetra Tagesgewinn verantwortlich. Nachbörslich ging es übergeordnet in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.444 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Drei Key Takeaways

DAX Prognose bleibt bullisch: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart hält sich der DAX über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 - SMA200) - das unterstreicht den intakten Aufwärtstrend.

Wichtige Marke im Fokus: Solange der DAX oberhalb von 24.469 Punkten notiert, sind weitere Anstiege bis in den Bereich von 24.595-24.720 Punkten und darüber hinaus möglich.

Markt bleibt anfällig für Rücksetzer: Der Fear-&-Greed-Index steht bei 34 (Fear). Das zeigt, dass trotz bullischer Charttechnik weiterhin Vorsicht und erhöhte Volatilität möglich sind.

DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 12.11.2025

Marktentwicklung im Überblick

Gewinner: RWE +9,25 % Infineon +7,17 % Bayer +6,00 %

Verlierer: E.ON -3,47 % Scout24 -2,83 % Hannover Rück -0,92 %



DAX Kennzahlen 12.11.2025

Kennzahl Wert Tageshoch 24.467 Tagestief 24.216 Xetra-Schluss 24.381 Tagesschluss 24.444 Tagesrange 251 Punkte

DAX Prognose im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern durchgehend über der SMA20 (24.436 Punkte), was ein klares bullisches Signal liefert. Solange der Index weiter Stundenschlüsse oberhalb dieser Durchschnittslinie ausbildet, bleibt die kurzfristige DAX Prognose bullisch...

