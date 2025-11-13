EQS-News: Università di Roma Tor Vergata / Schlagwort(e): Sonstiges

Licht ins Dunkel der Krankheit bringen: Roma Tor Vergata leuchtet zum Weltdiabetestag 2025



13.11.2025 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ROME, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Dank der Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten der Fakultät für Medizin und Chirurgie der Universität Roma Tor Vergata wird das Rektoratsgebäude der Universität vom 10. bis 18. November beleuchtet, um das Bewusstsein für Diabetes zu schärfen und Diabetes vorzubeugen. Der 14. November ist der Weltdiabetestag, der 1991 von der International Diabetes Federation (IDF) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen wurde. Dieses Datum wurde gewählt, weil es der Geburtstag von Frederick Banting ist, der zusammen mit seinem Schüler Charles Best das Insulin entdeckte und damit die Geschichte dieser Krankheit veränderte. Diabetes mellitus ist die erste von der UN anerkannte Pandemie ohne übertragbaren Erreger. Die Universität Roma Tor Vergata beteiligt sich an der weltweiten Sensibilisierungskampagne, um das Bewusstsein und das Verständnis für Diabetes zu schärfen und die Bedeutung von Prävention und Früherkennung hervorzuheben. Die Fassade des Rektorats ist mit dem offiziellen Logo des Weltdiabetestages, einem blauen Kreis, beleuchtet, eine symbolische Geste, die von Davide Lauro, Professor für Endokrinologie, zusammen mit Marco Re, Ingenieur, Professor für Digitalelektronik und Beauftragter des Rektors für die Planung und Verwaltung der Aktivitäten des Multimediazentrums der Universität, und Dr. Aikaterini Andreadi, Forscherin für Endokrinologie, organisiert wurde. "Die Beleuchtung des Rektorats", erklärt Lauro, "steht symbolisch für das Engagement unserer Universität nicht nur in der Forschung, Diagnose und Behandlung, sondern auch für die Förderung des sozialen Bewusstseins in der Bevölkerung, das für die Umsetzung von Interventions- und Präventionsstrategien, die einen echten Einfluss auf die Ausbreitung der Epidemie haben können, unerlässlich ist." "Die Sensibilisierung junger Menschen und der Gesellschaft", so der Professor, "ist von entscheidender Bedeutung, denn viele Menschen wissen nicht, dass sie ein Diabetesrisiko haben, und viele andere haben die Krankheit, ohne dass sie diagnostiziert wurde. Wissen ist der erste Schritt zur Prävention". Davide Lauro beschäftigt sich mit endokrin-metabolischen Erkrankungen, insbesondere mit Diabetes mellitus und Typ-2-Diabetes mellitus. Er hat auch an mehreren internationalen klinischen Studien zur Untersuchung neuer innovativer Therapien für die Behandlung von Diabetes mellitus teilgenommen. Eines der Hauptziele seiner Forschung ist es, neue potenzielle Biomarker für Diabetes zu identifizieren. Diabetes mellitus war nach HIV/AIDS die zweite Krankheit, die von der UNO mit einem offiziellen Welttag gewürdigt wurde. Die UNO schlägt gemeinsam mit der WHO Strategien zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit, zur Entwicklung nationaler Strategien und zur Förderung globaler Bemühungen zur Bekämpfung von Diabetes vor. In Zusammenarbeit mit der International Diabetes Federation beleuchten sie die globalen Auswirkungen von Diabetes mellitus und Strategien zur Förderung des Zugangs zur Versorgung. Nach Schätzungen für das Jahr 2020 sind in Italien etwa 6 % der Bevölkerung, d. h. über 3,5 Millionen Menschen, an Diabetes mellitus erkrankt, und diese Zahl wird in naher Zukunft exponentiell ansteigen. Diabetes ist die Hauptursache für Erblindung, dialysepflichtiges Nierenversagen und nichttraumatische Amputationen der unteren Gliedmaßen. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/licht-ins-dunkel-der-krankheit-bringen-roma-tor-vergata-leuchtet-zum-weltdiabetestag-2025-302611671.html



13.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News