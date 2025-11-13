Der Investitionsbooster der Bundesregierung soll die Wirtschaft in Deutschland ankurbeln. Dazu wurde sogar die Schuldenbremse gelockert. Doch offenbar fließt viel zu wenig Geld in echte Investitionen, hat das Münchener ifo-Institut festgestellt. Die schwarz-rote Koalition will die Wirtschaftsleistung in Deutschland in den kommenden Jahren mit hunderten Milliarden Euro anschieben. Doch das passiert nicht, warnen die Forscher des Münchener ifo-Instituts, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE